40-Jähriger stahl in Wien-Donaustadt mehrere Fahrräder

Die Polizei fasste am Donnerstag einen 40-Jährigen, der in Wien-Donaustadt mehrere Fahrräder gestohlen hatte.

Die Polizei wurde alarmiert, da ein 40-jähriger Mann sein gestohlenes Fahrrad in einem Fahrzeug ortete. Ebenso konnte das Fahrrad seiner 32-jährigen Frau in einem nahegelegenen Stiegenhaus/Abstellraum in Wien-Donaustadt geortet werden. Währenddessen traf der 46-jährige Tatverdächtige (StA.: Ungarn) an der Einsatzörtlichkeit ein und zeigte sich

geständig.