40-Jähriger soll in NÖ mehr als 50 Fahrräder gestohlen haben

Weil ein versuchter Fahrraddiebstahl in Bad Vöslau missglückte, flog ein 40-jähriger Seriendieb auf.

Ein 40-Jähriger soll seit Mai 2018 mindestens 50 Fahrräder in den Bezirken Mödling, Baden und Wiener Neustadt gestohlen haben. Der Georgier wurde vergangenen Mittwoch in Baden festgenommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Er war geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.