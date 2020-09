40-Jähriger randalierte in Elternwohnung in Wien: Drei Polizisten verletzt

Die Eltern eines 40-jährigen Mannes verständigten am frühen Sonntagabend die Polizei, da der Sohn in ihrer Wohnung randalierte. Auf den Anblick der Polizisten reagierte dieser jedoch nicht gerade positiv.

Der 40-Jährige reagierte beim Eintreffen der Beamten am Sonntag gegen 18:00 Uhr in der Wohnung in der Kaiser Ebersdorfer Straße in Wien-Simmering äußerst aggressiv.