4. Internationale Katzenausstellung in der Kulturhalle Reisenberg

Alle Fans edler Samtpfoten sollten sich diesen Termin rot im Kalender anstreichen: Zum bereits vierten Mal veranstaltet der Tica Klub - Austrian Cats United eine internationale Katzenausstellung in der Kulturhalle Reisenberg (NÖ).



Am Samstag, den 30. November 2019 und am Sonntag, den 01. Dezember 2019 ist es soweit: Die internationale Katzenausstellung geht einmal mehr in der Kulturhalle Reisenberg über die Bühne.