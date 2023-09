4. Art Vienna unter dem Motto "kleiner, aber feiner"

Am Wochenende geht die 4. Art Vienna in der Orangerie Schönbrunn über die Bühne.

Nachdem die viennacontemporary und die Parallel Vienna über die Bühne gegangen sind, findet am Wochenende in Wien mit der Art Vienna in der Orangerie Schönbrunn die dritte Kunstmesse innerhalb kurzer Zeit statt. Übersättigungserscheinungen möchte man einen überschaubaren Mix aus jungen und etablierten, nationalen und internationalen Kunstschaffenden entgegenstellen. Motto: kleiner, aber feiner.

4. Art Vienna findet unter dem Motto "kleiner, aber feiner" statt

Location der Art Vienna erlaube eine demokratische Präsentation

Die Location erlaube zudem eine demokratische Präsentation: In nur einem langen Gang, und einem Schaugarten für Skulpturen, werden die Werke positioniert. Mit 30 Ausstellern habe man einen guten Mix in einem überschaubaren Format im Programm. "So wollen wir den Besuchenden einen guten Überblick darüber bieten, was neu ist und was 'in' ist, ohne sie quasi vollzustopfen", so Graski-Hoffmann.