3G-Pflicht am Arbeitsplatz kommt wohl früher als gedacht

Die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz soll laut einem der "ZiB 2" vorliegenden Verordnungsentwurf schon ab dem 15. Oktober gelten. Auch die Maskenpflicht könnte in vielen Bereichen verschärft werden.

Ein Entwurf für eine Verordnung des Gesundheitsministeriums sieht vor, dass für alle Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber von Geschäften, die am Arbeitsplatz mit Kollegen oder Kunden zusammentreffen könnten, ab dem 15. Oktober die 3G-Regel gelten soll: Sie müssen geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sein. Den Nachweis müssten Arbeitnehmer am Arbeitsplatz immer dabei haben, heißt es in dem Entwurf, der der "ZiB 2" vorlag.