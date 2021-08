390 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Die Corona-Neuinfektionen in Österreich bleiben am Dienstag stabil. Mit 390 Neuinfektionen liegt man unter dem Durchschnitt der letzten Tage. In keinem Bundesland wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 80 Fälle gemeldet.

Die Corona-Zahlen am Dienstag bleiben weiter stabil: Während letzten Dienstag knapp 370 Neuinfektionen gemeldet wurden, sind es heute 390 neue Fälle. Drei neue Todesfälle kamen am Dienstag dazu.

Corona-Fälle in den Bundesländern

Burgenland: 16

Kärnten: 15

Niederösterreich: 54

Oberösterreich: 69

Salzburg: 28

Steiermark: 51

Tirol: 45

Vorarlberg: 33

Wien: 79

Mit Stand Dienstag laborierten in Österreich 5.482 Menschen aktiv an der Erkrankung, um 43 mehr als am Montag. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 644.038 Menschen, in den vergangenen 24 Stunden wurden 344 als gesund gemeldet. Seit dem gestrigen Montag gab es auch drei weitere Todesfälle aufgrund oder mit einer Covid-Erkrankung. In den vergangenen sieben Tagen wurden in Summe fünf Todesfälle registriert. Insgesamt sind seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühling 2020 in Österreich 10.742 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

130 Personen im Spital

In Österreichs Krankenhäusern müssen derzeit 130 Personen betreut werden, das sind um sechs mehr als am gestrigen Montag. 33 Menschen benötigten intensivmedizinische Versorgung. Das sind um zwei mehr als am Vortag, aber um sieben weniger als noch vor einer Woche.