39 Kilo Drogen: Großdealer in Wien-Fünfhaus aufgeflogen

Ein 35-jähriger Großdealer wurde gestern in der Schweglerstraße in Wien-Fünfhaus beim Dealen beobachtet. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden sich 39 Kilo an Drogen. Er wurde festgenommen.

Im Zuge laufender Ermittlungen observierten Wiener Polizeibeamte eine Wohnung in der Schweglerstraße in Wien-Fünfhaus. Ziel war es, einen mutmaßlichen Drogendealer (35, Albanien) bei seiner Tätigkeit zu beobachten. Nach mehreren Kontakten zwischen dem beobachteten Mann und verschiedenen Abnehmern erfolgte in Abwesenheit des Beschuldigten die Durchsuchung der Wohnung.