385 Corona-Neuinfektionen in Niederösterreich

Am Freitag wurden für Niederösterreich 385 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Auf den Intensivstationen befanden sich 114 Patienten.

In Niederösterreich sind am Freitag laut Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, 114 Corona-Patienten in Intensivstationen behandelt worden. Das war um einer mehr als am Vortag.