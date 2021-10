38 Katzen aus verdreckter Wiener Wohnung gerettet

Aus einer Messie-Wohnung in Wien-Landstraße wurden insgesamt 38 Katzen gerettet, darunter auch junge Kitten - ein totes Jungtier wurde ebenfalls entdeckt. Die Tiere befinden sich nun im TierQuartier Wien.

Totes Kitten in Messie-Wohnung in Wien entdeckt

Den erfahrenen Amtstierärzten verschlug es allerdings die Sprache, als sie die Wohnung betraten. Urin, Kot und Erbrochenes waren überall in der Wohnung zu finden. "Die kleine Dusche hatte einer der Katzen offensichtlich kurz davor noch als Geburtsstätte gedient. Ein neugeborenes Kitten - die Nabelschnur hing noch am kleinen Körper - haben die Hilfskräfte leider bereits verstorben vorgefunden, alle anderen Samtpfoten wurden umgehend ins TierQuarTier Wien gebracht und tierärztlich versorgt", hieß es in einer Aussendung des TierQuarTier Wiens am Montag.