38-Jähriger dealte mit Kokain und Heroin: Festnahme in Wien-Favoriten

Für einen 38-Jährigen klickten am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten die Handschellen. Er befindet sich in einer Justizanstalt.

Am 6. März konnten Polizisten einen 38-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen gegen 13.50 Uhr wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festnehmen.

Kokain und Heroin bei Hausdurchsuchung sichergestellt

Bei der Verhaftung in der Mautner-Markhof-Gasse in Wien-Favoriten hatte der 38-Jährige Suchtmittel bei sich. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung konnte weiteres Suchtmittel sichergestellt werden.