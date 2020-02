38-Jähriger belästigte 12-Jährige in Wiener Bad

Ein 38-Jähriger wurde am Samstagnachmittag in einem Wiener Bad von der Polizei wegen sexueller Belästigung festgenommen. Er soll eine 12-Jährige unsittlich berührt haben.

Ein 38-jähriger Österreicher wurde am 22. Februar 2020 in einem Bad im Wiener Stadtgebiet festgenommen. Der Mann wird beschuldigt, ein 12-jähriges Mädchen unsittlich berührt zu haben. Ein zweites anwesendes 38-jähriges Opfer gab der Polizei gegenüber an, dass sie im August 2019 in einem anderen öffentlichen Bad vom selben Mann bereits sexuell belästigt wurde. Der 38-Jährige befindet sich in Haft, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.