37-Jähriger wollte in Wien auf mehrere Frauen einprügeln: Festnahme

Am Mittwochnachmittag randalierte ein 37-Jähriger in Wien-Brigittenau auf offener Straße und ging dabei auf mehrere Frauen los.

Eine 34-Jährige war am 4. September gegen 17.25 Uhr gerade am Weg zum Bahnhof, während sie mit ihrem Handy Musik hörte. Sie ging in der Traisengasse in Wien-Brigittenau an einem ihr unbekannten Mann vorbei, als dieser plötzlich versuchte, ihr mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.