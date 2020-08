Am Samstag konnte ein 37-jähriger Drogendealer in Wien-Ottakring festgenommen werden. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Ein 37-jähriger Drogendealer ist am Samstagvormittag von Beamten des Landeskriminalamts Wien und der WEGA in seiner Wohnung in Wien-Ottakring festgenommen worden. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten 350 Gramm Kokain, 50 Gramm Heroin, rund ein Kilogramm Streckmittel und 800 Euro Bargeld sicher, berichtete die Polizei am Sonntag.

Vorsichtig geschätzt dürfte es sich um Suchtmittel im Wert von 20.000 Euro handeln, sagte Polizeisprecher Marco Jammer der APA. Der Nigerianer wurde in eine Justizanstalt gebracht.