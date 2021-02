366 Neuinfektionen in Wien: Mehr Fälle durch mehr Tests

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 366 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist erneut eine vergleichsweise hohe Anzahl - wobei Wien dies zuletzt mit den deutlich gestiegenen Testkapazitäten begründet hat.

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind in der Bundeshauptstadt insgesamt 86.007 Fälle diagnostiziert worden.

In den am Samstag gemeldeten Testungen sind laut Krisenstab 22 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt inzwischen 1.600. 81.732 Personen sind wieder genesen.