360 Euro Kindergeld und Steuersenkung im September

Im September erhält jede Familie in Österreich eine einmalige Familienbeihilfe von 360 Euro zusätzlich pro Kind. Auch der unterste Steuersatz der Einkommenssteuer sinkt von 25 auf 20 Prozent.

Die wegen Corona vorgezogene Steuerreform tritt am Dienstag in Kraft. Rückwirkend mit Jahresanfang sinkt der unterste Steuersatz in der Lohn- und Einkommensteuer von 25 auf 20 Prozent. Außerdem werden im September Hilfen für Familien und Arbeitslose ausgezahlt: Mit der Familienbeihilfe kommen 360 Euro zusätzlich pro Kind, wer von Mai bis August 60 Tage ohne Job war, erhält einmalig 450 Euro.