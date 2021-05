360 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am Pfingstmontag wurden in Österreich 360 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet - das ist die geringste Zahl neuer Fälle seit Herbst 2020.

360 Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden sind am Montag (24. Mai: 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Das liegt nicht nur deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (595), sondern ist auch der niedrigste Wert seit Herbst 2020. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank ebenfalls auf 46,8 Fälle je 100.000 Einwohner.