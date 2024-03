36-Jähriger bedrohte Nachbarn in Wien-Favoriten mit Hammer

Auf Anweisung der Wiener Staatsanwaltschaft ist ein 36 Jahre alter Mann am Dienstag in seiner Wohnung in Wien-Favoriten festgenommen worden.

Dem 36-Jährigen wird ihm vorgeworfen, mehrfach die Tür einer Nachbarwohnung mit einem vermuteten Hammer beschädigt und die dort wohnende Familie mit Mord bedroht zu haben.

Auch Drogen und gestohlene Kennzeichen bei 36-Jährigem gefunden

Zudem wurden in seiner Wohnung eine mutmaßlich zur Tat genutzte Waffe, eine Anlage zur Indoor-Zucht von Cannabis und zwei als gestohlen gemeldete Autokennzeichen entdeckt und vorübergehend beschlagnahmt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, gegen ihn wurden ein Näherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Verbot zum Führen von Waffen verhängt.

Hilfe für Opfer von Gewalt

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22