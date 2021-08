36-Jähriger bedrohte Polizei in Wien-Hernals mit dem Umbringen

In einen Streit in Wien-Hernals musste in der Nacht auf Samstag die Polizei eingreifen. Dabei wurden die Polizisten von einem 36-Jährigen mit dem Umbringen bedroht.

Eine 42-Jährige verständigte in der Nacht auf Samstag die Wiener Polizei, da sie in Streit mit ihrem Mitbewohner (36) geriet. Die Beamten versuchten den Streit in der Wohnung in der Nähe der Hernalser Hauptstraße zu schlichten. Der offensichtlich alkoholisierte 36-Jährige wurde im Laufe der Amtshandlung stets aggressiver und bedrohte einen Polizisten mit dem Umbringen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.