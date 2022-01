Nach einer Todesdrohung in einem ÖBB-Zug kam es zu einer Festnahme

36-Jähriger bedrohte ÖBB-Mitarbeiter in Zug in Wien-Landstraße mit dem Umbringen

Zu einer Todesdrohung gegen mehrere ÖBB-Mitarbeiter ist es am Montag in einem Zug im Bereich Bahnhof Rennweg in Wien gekommen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße wurden am Montag kurz nach 8 Uhr alarmiert, da ein 36-jähriger Nigerianer drei ÖBB-Mitarbeiter im Alter von 21, 22 und 32 Jahren sowie eine 29-jähriger Sicherheitskraft in einem Zug mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Fluchtversuch nach Todesdrohung in ÖBB-Zug