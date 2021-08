36-Jähriger bedroht Ehefrau und Töchter in Hernals mit zwei Küchenmessern

Häusliche Gewalt rief am Montagabend in Wien-Hernals die Polizei auf den Plan. Ein 36-jähriger Mann hatte dort seine Familie mit Messern bedroht.

In Hernals hat ein Mann seine Ehefrau und die beiden Töchter in der Wohnung der Familie mit zwei Küchenmessern bedroht, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.