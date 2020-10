36 Coronavirus-Neuinfektionen in niederösterreichischem Pflegeheim

Am Freitag sind in einem Pflegeheim in Ternitz, im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen, 36 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Ein Screening, das wegen einzelner Covid-19-Erkrankungen in der Einrichtung durchgeführt worden war, ergab diese, erklärte ein Sprecher von Gesundheitslandräting Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Unterdessen wurden im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (EAST Ost) im Bezirk Baden bis Donnerstag 35 Coronavirus-Infektionen vermeldet. In den letzten Wochen habe es laufend neue Fälle gegeben, berichtete der Sprecher der Landesrätin. Die Ansteckungen seien auf Personen zurückzuführen, die neu in die Einrichtung gekommen waren. Auch im Rückkehrzentrum Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) wurden vier Erkrankungen verbucht.

Coronavirus in NÖ: Positiv getestete Heimbewohner werden abgesondert

Neuankömmlinge wurden im EAST Ost grundsätzlich zunächst in einer Pufferzone getestet, bevor ihnen der Kontakt mit den anderen Bewohnern gestattet wurde, hieß es aus dem Büro von Königsberger-Ludwig. Positiv Getestete würden in einen Quarantänebereich abgesondert, den sie erst nach Genesung wieder verlassen dürften. Ein Betretungsverbot sei darum nicht ausgesprochen worden.

Die Cluster mit Verbindung zu Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) im Bundesland wuchsen ebenfalls weiter an. So wurden um das PBZ St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) 73, und im Umfeld um das PBZ Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) 53 Infektionen vermeldet. Im PBZ Mauer erhöhte sich die Zahl der Erkrankten auf 25. In Verbindung mit einem Reha-Zentrum in Harbach (Bezirk Gmünd) wurde ein Anstieg auf 20 Ansteckungen registriert. Der Häufungsfall um das Zentrallager einer Lebensmittelkette in St. Pölten weitete sich auf 42 Infektionen aus.