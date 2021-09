350 Räder gestohlen: Polizei schnappte Bande in Wien

Die Wiener Polizei konnte einer Bande das Handwerk legen, die mehr als 350 Fahrräder gestohlen haben soll. Die Hehlerware verkauften sie in einem Fahrradgeschäft in Wien-Brigittenau.

Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben zehn Verdächtige ausgeforscht, die in Wien über einen längeren Zeitraum hinweg über 350 Räder gestohlen und an einen Hehler weiterverkauft haben sollen. Neun Personen wurden festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.