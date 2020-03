35-Stunden-Woche-Demos am Dienstag wegen Coronavirus abgesagt

Die für Dienstag geplanten Demonstrationen für die 35-Stunden-Woche wurden heute kurz vor Mittag wegen des Coronavirus abgesagt. Allein in Wien wurden etwa 3.000 Menschen erwartet.

Die für Dienstagnachmittag in Wien, Linz und Graz geplanten Demonstrationen der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft sind wegen des Coronavirus abgesagt. Das gab die Gewerkschaft am Dienstag gegenüber der APA bekannt. Aus Verantwortung gegenüber den Beschäftigten finden die Demonstrationen nicht statt, hieß es, man habe "keine andere Wahl".