35-Jähriger nach mehreren Raubüberfällen in Wien-Floridsdorf festgenommen

Am Dienstag konnte ein 35-Jähriger in Wien-Floridsdorf festgenommen werden. Er soll mehrere Raubüberfälle begangen haben.

Am 3. März konnte ein 35-jähriger Österreicher in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf festgenommen werden. Er soll am 26. Februar einen Raub mit einem Messer in einer Trafik verübt haben. Eine Überwachungskamera hat ihn dabei gefilmt.