34-Jähriger schlug und würgte Freundin in Wien

Montagabend schlug und würgte ein 34-Jähriger in seiner Wohnung in Wien-Landstraße seine Lebensgefährtin.

Ein 34-Jähriger hat am späten Montagabend seine 35-jährige Lebensgefährtin in einer Wohnung in Wien-Landstraße schwer verletzt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurden die Einsatzkräfte gegen 21.45 Uhr alarmiert. Das Paar dürfte dem Alkohol massiv zugesprochen haben. Aus unbekannter Ursache schlug und würgte der Mann seine Freundin. Sie trug dabei unter anderem einen Jochbeinbruch, weitere Gesichtsverletzungen und Würgemale davon.