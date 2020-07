34-Jähriger schießt in Wien-Simmering aus dem Fenster auf Tauben

Am Mittwochvormittag kam es in Simmering zu einem Polizeieinsatz, weil ein 34-jähriger Mann aus Ärger über Tauben Schüsse aus einem Fenster seiner Wohnung abgab.

