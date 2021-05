34-Jähriger randalierte in Wohnung der Ex-Freundin

Am Mittwoch nahm die Polizei einen 34-Jährigen in Wien-Favoriten fest. Er soll in der Wohnung seiner Ex-Freundin randaliert haben und auch auf sie losgegangen sein.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei in die Leebgasse in Wien-Favoriten gerufen. Ein 34-Jähriger soll trotz Annäherungs- und Betretungsverbot in der Wohnung seiner 29-jährigen Ex-Freundin randaliert haben.

Als die Polizisten an der Adresse eintrafen, sahen sie den Tatverdächtigen flüchten. Nach kurzer Verfolgung wurde der 34-Jährige festgenommen. Laut der 29-Jährigen, soll der Ex-Freund in die Wohnung gekommen, Teile der Inneneinrichtung zerstört, sie gewürgt und anschließend aus der Wohnung geflüchtet sein. Die 29-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab.