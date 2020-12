34-jähriger Lenker fuhr Polizei davon: Festnahme

Am Donnerstag wurden Beamte auf ein auffällig fahrendes Fahrzeug aufmerksam. Ein 34-Jähriger wurde festgenommen.

Lenker ignorierte Polizei

Der Lenker ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr weiter in Richtung Fußgängerzone. Er überfuhr die Fußgängerzone unter Verwendung der akustischen Hupe und der Lichthupe. In der Scheugasse konnte der 34-Jährige schließlich angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 30-jähriger sowie ein 22- jähriger Mann. Da der 34-Jährige in Verdacht steht in der Fußgängerzone mit seinem Verhalten drei Personen gefährdet zu haben, wurde er vorläufig festgenommen.