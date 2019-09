34-Jähriger bedrohte Duo in Wien-Brigittenau mit Küchenmesser

Ein 34-Jähriger bedrohte in der Nacht auf Sonntag zwei Männer in Wien-Brigittenau mit einem Küchenmesser. Die Polizei nahm den Tunesier nach kurzer Flucht fest.

In der Nacht auf den 13. September wurde die Polizei gegen 01.20 Uhr von zwei Männern in die Othmargasse in Wien-Brigittenau alarmiert, die angaben, von einem ihnen unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein.