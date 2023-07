Am Dienstag fasste die Polizei in Wien-Favoriten einen 34-Jährigen, der betrunken einen schweren Verkehrsunfall in Rumänien verursacht hatte.

In einem zweiten Fall wurde ein 34-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in Wien-Favoriten durch die Zielfahnder ausgeforscht und festgenommen. Gegen ihn bestand ein europäischer Haftbefehl von rumänischen Behörden.

34-Jähriger baute betrunken Unfall in Rumänien: Festnahme in Wien

Der Mann hat eine mehrjährige Haftstrafe in Rumänien anzutreten. Er soll unter Alkoholeinfluss einen schweren Verkehrsunfall in Rumänien verursacht haben. Mehrere Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt. Auch dieser Mann befindet sich in Übergabehaft in einer Justizanstalt.