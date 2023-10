In Bezug auf importiertes Hühnerfleisch, das vermutlich Salmonellenerkrankungen verursacht hat, sind nun 14 EU- bzw. EWR-Länder, das Vereinigte Königreich sowie die USA betroffen. Laut einer Pressemitteilung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC wurden im Zeitraum von Jänner bis Oktober 2023 insgesamt 335 Fälle in Verbindung mit diesem Ausbruch gemeldet. Österreich meldete dabei 31 Fälle.

335 Salmonellenfälle in Verbindung mit Hühnerfleisch laut EU-Behörde

Wien/EU-weit. Die Fälle - ausgegangen wird von drei verschiedenen mikrobiologischen Clustern - seien in Österreich, Deutschland, Dänemark, Belgien, Frankreich, Finnland, den Niederlanden, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Polen, Schweden und Slowenien sowie Großbritannien und den USA registriert worden. Neun Betroffene in drei Ländern wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Mann in Kärnten ist gestorben. Erhebungen ergaben damals laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Zusammenhang mit in Polen produzierten Hühnerkebap-Spießen.