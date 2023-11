33-Jähriger bestahl Wiener Supermarkt

Ein 33-Jähriger soll mehrere Waren in einer Wiener Supermarktfiliale gestohlen haben.

Ein 33-Jähriger soll in der Thaliastraße in Wien-Ottakring in einer Supermarktfiliale WAren im WErt von 149,95 Euro gestohlen haben.

Waren im Wert von 149,95 Euro soll ein 33-jähriger lettischer Staatsangehöriger

in einer Supermarktfiliale auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring gestohlen haben. Bei seiner Flucht soll er den Filialleiter zur Seite gestoßen haben.

Polizisten der Polizeiinspektion Maroltingergasse nahmen den Mann, der sich ihnen gegenüber aggressiv und aufbrausend verhielt, fest. Nach polizeilicher Vernehmung wurde der Beschuldigte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.