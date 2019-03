33-Jähriger soll Ex-Freundin gestalkt haben: Festnahme in Wien-Döbling

Freitagvormittag klickten für einen 33-Jährigen in der Dänenstraße die Handschellen, da er seine ehemaligen Lebensgefährtin beharrlich verfolgt haben soll.

Am 29. März hielten Polizeibeamte einen 33-jährigen Mann (italienische Staatsbürgerschaft) gegen 08.10 Uhr bei einem Würstelstand in der Dänenstraße in Wien-Döbling an, nachdem er von seiner ehemaligen Lebensgefährtin der beharrlichen Verfolgung beschuldigt worden war.