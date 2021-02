33-Jähriger schlug Freundin in Wien-Favoriten: Nachbar alarmierte Polizei

In der Nacht auf Sonntag alarmierte ein Mann in Wien-Favoriten die Polizei, nachdem er Hilferufe aus einer Nachbarwohnung hörte.

Ein Mann alarmierte am 31. Jänner gegen 3.10 Uhr die Polizei, da er Hilferufe aus der Nachbarswohnung wahrnehmen konnte. Als die Beamten an der Tür der besagten Adresse im Bereich der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten klopften, öffnete ein 33-jähriger österreichischer Staatsbürger.