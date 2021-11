33-Jähriger riss Polizist in Wien-Simmering zu Boden

Ein 33-Jähriger hat am Montag in Wien-Simmering einen Polizisten zu Boden gerissen. Die Polizei war zuvor wegen eines bestimmten Grundes gerufen worden.

Polizisten der Polizeiinspektion Kaiser-Ebersorfer-Straße waren am Montag in Wien-Simmering unterwegs. Sie waren wegen einer Auseinandersetzung unter Nachbarn zu einem Mehrparteienhaus gerufen worden und wollten diesen klären, wie die Landespolizeidirektion Wien in einer Presseaussendung berichtet.