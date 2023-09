33-Jähriger randalierte in Wiener Supermarktfiliale

Ein 33-Jähriger randalierte in einer Wiener Supermarktfiliale am Bahnhof Praterstern.

Ein 33-Jähriger randalierte in einer Wiener Supermarktfiliale am Bahnhof Praterstern. ©APA (Sujet)

Ein 33-Jähriger randalierte in einer Wiener Supermarktfiliale am Bahnhof Praterstern. ©APA (Sujet)

Ein 33-Jähriger randalierte am Freitag gegen 18 Uhr in einem Wiener Supermarkt am Bahnhof Praterstern in Wien-Leopoldstadt. Dabei attackierte er zwei Sicherheitsmitarbeiter und die Polizei.

Ein 33-jähriger Mann hat am Freitagabend in einer Supermarktfiliale am Wiener Praterstern randaliert, zwei Sicherheitsmitarbeiter geschlagen und dann noch die alarmierten Polizisten angegriffen. Der Verdächtige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft wurde von den Beamten mit Einsatz von Körperkraft überwältigt und festgenommen, wie die Polizei am Samstag berichtete.

33-Jähriger randalierte in Wiener Supermarkt am Bahnhof Praterstern

Wien. Beim Eintreffen der Beamte kam es umgehend zu einem Handgemenge, bei dem der Verdächtige einem Polizisten den Pfefferspray vom Gürtel riss und versuchte, diesen gegen die Beamten einzusetzen, was jedoch verhindert werden konnte. Weiters versuchte er, die Beamten zu beißen und attackierte sie mit Faustschlägen.

Bei dem Vorfall wurden zwei Polizisten verletzt. Einer musste deshalb vom Dienst abtreten.