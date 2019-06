Der Mann konnte in Wien-Floridsdorf festgenommen werden.

Der Mann konnte in Wien-Floridsdorf festgenommen werden. ©APA/Barbara Gindl (Themenbild)

33-Jähriger nach Fahndung in Wien-Floridsdorf festgenommen

Am Mittwoch konnten Beamte einen 33-jährigen Mann in der Hermann-Bahr-Straße in Wien-Floridsdorf festnehmen. Gegen den Mann bestand bereits seit 2009 eine Festnahmeanordnung.

Am 5. Juni 2019 gege 09:00 Uhr, nahmen Beamte des LKA Wien einen 33-jährigen serbischen Staatsangehörigen in der Hermann-Bahr-Straße fest.

Gegen den Mann bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien zur Auslieferung nach Serbien. Der 33-Jährige wurde bereits seit 2009 gesucht. Damals verursachte er einen Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss, bei dem sich eine Person schwer verletzt hatte.