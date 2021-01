33-Jähriger bedrohte Nachbar mit Schreckschusspistole

In Wien-Floridsdorft bedrohte ein 33-Jähriger seinen Nachbarn mit einer Schreckschusspistole, als dieser sich über die laute Musik beschweren wollte. Die Polizei fand schließlich zahlreiche Waffen sowie NS-Devotionalien.

Ein 33-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Floridsdorf seinen Nachbarn, der sich über die zu laute Musik des Mannes beschweren wollte, mit einer Schreckschusspistole bedroht. Das 35-jährige Opfer alarmierte die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf und der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung nahmen den Aggressor fest und fanden in seiner Wohnung zahlreiche Waffen sowie NS-Devotionalien, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass.