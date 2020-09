33-Jähriger bedrohte Mitarbeiter und schoss mit Pistole in Wiener Büro

In einem Büro in Wien-Wieden bedrohte ein 33-jähriger Mann einen Mitarbeiter einer Immobilienverwaltungsfirma mit einer Luftdruckpistole. Auch mehrere Schüsse sollen abgegeben worden sein.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz in Wien-Wieden, nachdem ein 33-jähriger serbischer Staatsbürger eine Waffe gegen einen Mitarbeiter einer Immobilienverwaltungsfirma gerichtet haben soll. In dem Büro bedrohte der Tatverdächtige den Mitarbeiter mit der Waffe, schlug damit auch auf sein Opfer ein und soll auch mehrere Schüsse abgegeben haben.