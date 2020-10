33-Jährige in Wien von Pkw erfasst und über Motorhaube geschleudert

Am Montag wurde eine 33-Jährige in Wien-Donaustadt von einem Pkw am Schutzweg erfasst. Sie wurde über die Motorhaube geschleudert und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 11.50 Uhr überquerte eine 33-jährige Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung den Schutzweg an der Kreuzung Langobardenstraße/Kaisermühlenstraße. Sie hatte Grünlicht. Zu dieser Zeit war ein 56-Jähriger mit seinem Pkw unterwegs und wollte von der Langobardenstraße links in die Kaisermühlenstraße einbiegen. Dabei übersah er die Fußgängerin. Die Frau wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.