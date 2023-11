32-Jähriger randalierte in Lokal in Wien-Leopoldstadt: Polizeieinsatz

Am Samstag-Abend attackierte ein 32-Jähriger die Gäste in einem Lokal in Wien-Leopoldstadt verbal und schlug mit seinen Fäusten gegen eine Wand.

Als die alarmierten Polizisten das Lokal betraten, stellten sie fest, dass der 32-jährige Mann sehr aggressiv und alkoholisiert war. Er gestikulierte wild mit den Händen vor dem Gesicht eines anderen Gastes. Um eine Eskalation zu verhindern, ergriffen die Beamten den Mann an den Armen und verließen das Lokal mit ihm.

32-Jähriger attackierte vor Lokal Wiener Polizisten

Vor dem Lokal riss sich der junge Mann von den Beamten los, nahm eine bedrohliche Körperhaltung ein, ballte seine Fäuste und forderte die Beamten zum Kampf auf. Außerdem zerriss er sein T-Shirt und drohte den Beamten körperliche Gewalt an. Die einschreitenden Beamten nahmen den 32-jährigen Mann vor Ort wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt fest. Im Zuge der Festnahme setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der Mann wurde von den Rettungskräften der Berufsrettung Wien erstversorgt. Gegen den jungen Mann wurden mehrere verwaltungsrechtliche Anzeigen erstattet.