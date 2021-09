32-Jährige bedrohte Ehemann und Kinder in Wien-Floridsdorf mit Messer

In den Sonntagabendstunden soll es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Bezirk Wien-Floridsdorf zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen sein.

Eine 32-jährige Frau soll am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf auf ihren 35-jährigen Ehemann und ihre zwei gemeinsamen Kinder (3 und 11 Jahre alt) losgegangen sein.