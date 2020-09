319 neue Corona-Fälle am Sonntag in Wien diagnostiziert

In Wien sind binnen 24 Stunden 319 neue Infektionen mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Die Stadt arbeitet bereits an einer Impfstrategie.

Insgesamt sind in der Bundeshauptstadt damit 13.144 positive Testungen bestätigt. Somit gab es am Sonntag 4.390 aktiv Infizierte.

319 neue Covid-Fälle in Wien, 82 Jahre alter Mann verstorben

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 235, das ist einer mehr als am gestrigen Samstag.

Bei dem Todesfall handelt es sich laut einer Aussendung des Krisenstabs um einen Mann im Alter von 82 Jahren mit Vorerkrankungen. 8.519 Personen sind in Wien inzwischen wieder genesen. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Wien insgesamt 4.943 Corona-Tests vorgenommen. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 402.461.