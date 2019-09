31-jähriger Wiener soll Frauen mit Waffe bedroht haben

Weil er zwei Frauen in der Wiener Engelsberggasse mit einer Waffe bedroht haben soll, wurde ein 31-Jähriger am Freitag festgenommen.

Zwei Frauen alarmierten am 27. September gegen 22.45 Uhr die Polizei, weil sie laut eigenen Angaben von einem Nachbarn im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Engelsberggasse in Wien-Landstraße mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte worden seien. Zuvor soll es zu einem Streit wegen Lärms gekommen sein.