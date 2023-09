In Wien-Landstraße kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall.

In Wien-Landstraße kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall. ©APA/JAKOB GRUBER (Symbolbild)

31-jähriger starb bei Arbeitsunfall in Wiener Autowerkstatt

Am Montag kam es in einer Autowerkstatt in Wien-Landstraße zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 31-jähriger Arbeiter kam dabei ums Leben.

Ein 31-jähriger Angestellter einer Autowerkstatt in Wien-Landstraße wollte offenbar verhindern, dass ein Fahrzeug, welches sich auf einer Hebebühne befand und sich in Bewegung setzte, von der Hebebühne rollt.

Arbeitsunfall in Wien-Landstraße: Reanimationsversuche erfolglos

Bei dem Versuch wurde er vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Sofortige Reanimationsversuche blieben erfolglos. Mehrere Teams der Berufsrettung Wien waren vor Ort, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Arbeitsinspektorat Wien ist über den Unfall in Kenntnis. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeregt.