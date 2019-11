31-Jähriger auf Wiener Bahnhof wegen Schlepperei festgenommen

Es kam zu einer Festnahme an einem Wiener Busbahnhof

Es kam zu einer Festnahme an einem Wiener Busbahnhof ©APA (Sujet)

Am Busbahnhof in Wien-Erdberg führte die Polizei am Sonntagnachmittag eine Routinekontrolle durch - und fand einen EU-weit gesuchten Mann.



Im Zuge einer routinemäßigen Personenkontrolle konnten Polizeibeamte der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug (AFA) am Sonntag gegen 15:45 Uhr einen 31-jährigen Mann am Busbahnhof in der Erdbergstraße anhalten.

Festnahme wegen Verdacht der Schlepperei und Ausweisfälschung