31-Jährige biss am ehemaligen Arbeitsplatz zu: Festnahme in Wien-Landstraße

Wüste Szenen spielten sich am Mittwoch in Wien-Landstraße ab, als eine 31-Jährige an ihrem ehemaligen Arbeitsplatz Geld einforderte.

Eine 31-jährige Frau soll am 11. August gegen 23.10 Uhr an ihrem ehemaligen Arbeitsort in Wien-Landstraße von einer 53-jährigen Mitarbeiterin Bargeld gefordert haben. Als ihr das verweigert wurde, versuchte die Tatverdächtige Bargeld aus einer Geldkassette zu entnehmen.

Versuchter Raub in Wien-Landstraße endete mit Biss in Hand

Die 53-jährige Mitarbeiterin schritt ein, daraufhin kam es zu einem Handgemenge, wobei die Tatverdächtige dem Opfer in die Hand gebissen haben soll. Danach brach die Angreiferin eine Balkontür auf und flüchtete.