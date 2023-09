31 illegale Migranten in Wiener Wohnung entdeckt: Schlepper festgenommen

Am Dienstag hat die Polizei 31 illegal eingereiste Personen sowie zwei Schlepper in einer Wohnung in Wien-Favoriten entdeckt.

Das berichtete in die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Die beiden Schlepper im Alter von 22 und 25 Jahren seien nach der Festnahme um 5.30 Uhr in Polizeigewahrsam, hieß es. Die zwölf Männer, sechs Frauen und 13 Kinder wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

Sowohl die Schlepper als auch die geschleppten Personen in Wien-Favoriten sind laut Polizei türkischstämmiger Herkunft. Türkische Staatsangehörige (meist Kurden) seien gerade in jüngster Vergangenheit vermehrt aufgegriffen worden, hieß es. Das Innenministerium sprach am Mittwoch von einem Rückgang der Aufgriffszahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum aus dem Jahr 2022.