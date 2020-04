31 Demel-Mitarbeiter gekündigt: Gewerkschaft kritisiert Do&Co

Bei der Traditionskonditorei Demel wurden 31 von 86 Beschäftigten gekündigt. Am Freitag wurde an Do&Co dementsprechend Kritik geübt.

Die Produktionsgewerkschaft Pro-GE hat am Freitag scharfe Kritik am börsennotierten Caterer Do&Co geübt. Im Besonderen an einer Kündigungswelle bei der zum Unternehmen gehörenden Traditionskonditorei Demel. 31 von 86 Beschäftigten wurden gekündigt: "Viele wurden per Mail informiert und zwar bevor überhaupt Sozialplanverhandlungen mit Betriebsrat und PRO-GE stattfinden konnten", hieß es in einer Aussendung.